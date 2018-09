Lyon : comment le tram de Lyon va évoluer jusqu’en 2020

Jusqu’à la fin 2019, les lignes de tramway subiront quelques évolutions. La construction de la nouvelle ligne T6 et la modernisation de la ligne T4 permettront d’équiper le réseau d’appareils dernier cri pour favoriser le confort des usagers.

Aujourd’hui, le réseau TCL est le deuxième réseau de transports en commun le plus emprunté de France. Depuis 2001, le tramway n’a cessé de montrer son utilité au sein du réseau TCL. Alors que le développement des lignes de tramway ne cesse de croitre depuis le début du siècle, le Sytral a décidé de concentrer tous ses efforts sur ce moyen de transport. "Capacité Tramway", c’est le nom du projet lancé par TCL sur le mandat 2015-2020 pour s’inscrire dans la marche de la modernité. Au total, près de 60 millions d’euros ont été investis pour répondre à la hausse de la fréquentation. A terme, l’objectif du réseau lyonnais est d’augmenter la capacité des lignes T1 et T2 de 15 % et la ligne de T4 de 30 %.

La ligne T4 au centre de toutes les opérations

C’est la ligne T4 qui concentrera la majorité des travaux et innovations. La possibilité pour cette ligne de devenir, à terme, une véritable vitrine de la modernité et de la fonctionnalité sur le réseau lyonnais. Pour faire face à la demande toujours croissante sur la ligne du T4, le Sytral va investir pour la construction de 18 nouvelles rames. Le grand changement réside essentiellement dans la taille de celles-ci : 43 mètres de long au lieu de 32 pour contenir la fréquentation et éviter tous les phénomènes d’accumulation sur les quais. Esthétiquement, peu de nouveautés "pour garder l’identité acteulle du tramway". "Seul le nez de la rame sera plus allongé. En cas de collision avec un cycliste ou un piéton, ces derniers ne pourront pas passer sous le tramway", explique Fouzia Bouzerda, la présidente du Sytral. Sièges ergonomiques, caméras de surveillance, climatisation, chauffage, éclairages économiques et d’autres accessoires ont été ajoutés ou modernisés pour assurer le confort des futurs usagers de ces rames ultra modernes.

En septembre 2018, sept premières rames seront mises en service. Les onze autres seront livrées fin 2019. Par ailleurs, les quais du T4 seront agrandis de plusieurs mètres, proportionnellement à la taille des tramways. Les wagons actuels de 32 mètres de long seront déplacés sur la future ligne T6