Lyon : le Slam Dunk Festival revient à l'Amphithéâtre 3000

Le Slam Dunk Festival fait son retour ce samedi 31 mai, pour une troisième édition à l'Amphithéâtre 3000. Avec en tête d'affiche le groupe de metal américain A Day to Remember.

Week-end festif à Lyon. Alors que les Nuits Sonores battent leur plein, pour les plus grands amateurs de techno, un autre festival s'apprête à avoir lieu, cette fois pour les fans de rock et de metal. Dédié au pop-punk et à l'emo, le Slam Dunk Festival aura lieu ce samedi 31 mai à l'Amphithéâtre 3000 à la Cité internationale. Un changement par rapport aux deux éditions précédentes, qui avaient eu lieu à la Halle Tony Garnier.

Pour sa troisième édition, le festival aura en tête d'affiche le groupe de metalcore américain A Day to Remember, mais aussi le groupe de pop New Found Glory et de punk Zebrahead. Tous les musiciens sont originaires du Royaume-Uni ou des États-Unis sauf Landmvrks, un groupe de punk originaire de Marseille.

Au programme : ouverture des portes de l'Amphi 3000 à 15h30, premières notes à partir de 16h45, puis les concerts et différents groupes s'enchaîneront jusqu'en fin de soirée, aux alentours de 23 heures.

Organisé par un Lyonnais

Le festival, qui a accueilli The Offsprings en 2023 et Sum 41 en 2024, est organisé par un Lyonnais, Anthony Chambon. "Il y a une vraie demande en France pour ces genres musicaux là", a-t-il affirmé à nos confrères du Progrès. Et le Lyonnais, habitué à organiser de nombreux concerts dans sa ville d'origine, s'est donné à fond. L'ambiance s'annonce électrique.

Toutes les infos sont sur le site de l'événement.