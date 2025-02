Lyon : le salon du tourisme Mahana revient à la Halle Tony Garnier

Du 14 au 16 février, le salon du Tourisme Mahana Lyon s'installe à la Halle Tony Garnier pour sa 43e édition.

Du 14 au 16 février, la Halle Tony Garnier accueille le salon du tourisme Mahana Lyon. L'occasion de découvrir une offre touristique à 360° en France, comme à l'étranger. Le week-end sera rythmé par cinq espaces thématiques : "voyage en couple", "village vanlife et nature", "thalasso et bien-être", "gastronomie et œnotourisme", et "croisières", animés de rencontres avec des professionnels du secteur et d'ateliers. Cette année, plus de 200 exposants venus du monde entier seront présents à Lyon pour l'occasion.

Pour participer au salon il faudra débourser dix euros sur place, ou huit euros lors des préventes. Pour les moins de dix-huit ans, l'accès à celui-ci est gratuit. Pour rappel, l'événement se tiendra en même temps et au même endroit, que le salon du chocolat.

