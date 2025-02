Du 10 février au 12 mars, les lyonnais sont invités à répondre à une enquête publique, sur le devenir de l'îlot de la place de Milan à Part-Dieu.

Afin de définir l'avenir de l'îlot place de Milan situé au Nord de la Gare Part-Dieu, une enquête publique est lancée ce 10 février par la Métropole et la Ville de Lyon. Les lyonnais ont jusqu'au 12 mars, 16h45, pour déposer leur dossier, récupérable en mairie centrale de Lyon (7e) et en mairie de Lyon 3e.

Actuellement dans un état dégradé, l'îlot constitué de six bâtiments connaît des problématiques de sécurité et des dysfonctionnements majeures. C'est pourquoi, la Métropole et la Ville de Lyon souhaitent procéder à d'importants travaux. Un projet s'inscrivant dans la réorientation du projet urbain de la Part-Dieu initié en 2021, visant à renforcer l'équilibre bureau-logement du quartier. Le réaménagement de cet îlot devrait comprendre la réhabilitation du bâtiment de bureaux et la démolition des bâtiments de logements, afin de réaliser un nouvel espace immobilier plus mixte.

Logements, commerces, crèche...

Plus concrètement, le programme de réaménagement de l'îlot de Milan comprends la construction de 330 logements, soit une centaine de plus qu'à l'heure actuelle, et un jardin de 2400 m2. Des commerces devraient également être crées, tandis que l'espace dédié aux bureaux devrait doubler, proposant des prix inférieurs au marché. Le projet prévoit le développement d'équipements publics au sein de l'îlot, tels qu'une crèche municipale et une vélo-station de 1500 places.

Enquête publique

Afin de mettre en place le projet, la Métropole et la Ville de Lyon nécessitent une mise en comptabilité du plan local d'urbanisme et de l'habitat. C'est pourquoi une enquête est ouverte auprès du grand public. Des observations pourront être adressées par écrit au commissaire enquêteur (mairie de Lyon 3e), sur les registres déposés en mairie centrale de Lyon, ou encore sur un registre dématérialisé. Le commissaire enquêteur tiendra quant à lui quatre permanences à la mairie du 3e, le 10, 18, 24 février, et le 12 mars.

