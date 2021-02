Lyon : le réseau TCL impacté par les chutes de neige

Le réseau TCL a été fortement impacté par les chutes de neige de cette nuit. Ce samedi 13 février au matin, c'est le flou sur la circulation des transports en commun lyonnais.

Les chutes de neige de cette nuit perturbent le trafic des transports en commun ce samedi 13 février sur la métropole de Lyon. TCL avait annoncé la veille que ses bus ne circulaient plus par mesure de sécurité. Ce matin, il est difficile de savoir ce qu'il en est exactement.

Sur le site du réseau de transports en commun lyonnais, la rubrique "Infos Trafic" annonce des "perturbations" jusqu'à 10h ce matin, précisant seulement que "la neige et le verglas perturbent les lignes de bus et de tramway". Impossible de savoir dans quelle mesure les lignes sont impactées, et si certaines ne circulent plus. Le standard du service téléphonique Allô TCL affirme de son côté qu'aucune perturbation n'impacte le réseau, et que toutes les lignes de tramway, bus, métro et funiculaires circulent normalement.

Faut-il croire le standard ou le site internet ? Sur les réseaux sociaux, de nombreux usagers se plaignent de ne pas avoir vu leur bus passer et de ne pas avoir plus d'informations. de la part de TCL.