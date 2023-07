Lyon : le programme du cinéma en plein air de l'Institut Lumière

A Lyon, l'Institut Lumière propose des séances de cinéma en plein air tous les mardis de l'été.

Comme chaque été depuis plus de 20 ans, l'Institut Lumière organise des projections de films en plein air tous les mardis soir jusqu'au 29 août. Didier d'Alain Chabat ou encore Victoria de la récente vainqueure de la palme d'or, Justine Triet ont déjà été diffusés. Retrouvez le programme complet des prochaines séances.

Mardi 18 juillet à 21h45

The Breakfast Club de John Hughes (1985, 1h37)

Cinq lycéens aux caractères totalement opposés se retrouvent en colle. Au fur et à mesure que la journée passe, ils discutent, se déchirent et finissent par se trouver plus de points communs qu’ils ne pensaient… Drôle, fort et extrêmement juste : le teen-movie ultime, totalement culte aux États-Unis.

Mardi 25 juillet à 21h45

Diabolo menthe de Diane Kurys (1977, 1h37)

1963, deux sœurs, Anne, 13 ans, et Frédérique, 15 ans, font leur rentrée dans un lycée parisien pour jeunes filles… Une chronique adolescente au parfum de nostalgie et au goût sucré, par la réalisatrice lyonnaise Diane Kurys et sur la musique d’Yves Simon.

Mardi 1er août à 21h45

Capharnaüm de Nadine Labaki (2018, 2h03)

Beyrouth : l'incroyable parcours d’un enfant en quête d'identité, qui se rebelle contre ses parents qui n’ont cessé de l’exploiter et la vie qu’on lui impose… Une œuvre forte sur l’enfance abîmée et le sort des réfugiés. Prix du Jury au Festival de Cannes 2018, le jeune Zain al-Rafeea crève l’écran.

Mardi 22 août à 21h15

Bonnie and Clyde d’Arthur Penn (1967, 1h51)

La folle équipée du couple de gangsters Bonnie Parker et Clyde Barrow... Catalyseur du Nouvel Hollywood, un film révolutionnaire hanté par la violence et la mort, avec Warren Beatty et la sublime et explosive Faye Dunaway.

Mardi 29 août à 21h

Very Bad Trip de Todd Philips (2009, 1h40)

Report au lendemain en cas de pluie