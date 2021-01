Lyon : le professeur pris à partie dans un collège du 5e va changer de métier

Un professeur du collège des Battières, dans le 5e arrondissement de Lyon, a été pris à partie début novembre par un parent d'élève après un cours et des propos sur la laïcité, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty. Dans le même collège où avait débuté l'enseignant décapité. Le professeur a lui décidé de changer de métier.

Les professeurs du collège des Battières, dans le 5e arrondissement de Lyon, étaient en grève lundi 4 et mardi 5 janvier. Ils réclamaient un "acte fort" des autorités après la prise à prise à partie d'un professeur du collège début novembre. "Début novembre, un professeur d’Histoire-Géographie du collège Les Battières de Lyon 5 a été pris à partie par un parent d’élève qui l’accusait d'avoir tenu en classe des propos islamophobes", a confirmé le rectorat de Lyon mardi soir.

Lire notre reportage ICI.

Choqué, le professeur a ensuite été en arrêt maladie. Il a aussi porté plainte au commissariat. Un des enfants du parent d'élève est ensuite venu avec une arme blanche au collège, juste avant les vacances scolaires de Noël. "On ne peut pas redemander sa réintégration car lui ne veut plus. Il a été trop malmené dans cette histoire. Ce qu'on aimerait, c'est que cette famille soit reçue au rectorat, recadrée et peut-être changée d'établissement", nous expliquait une professeure du collège, gréviste, lundi. Ce collège, dans le 5e arrondissement de Lyon, est aussi le collège où Samuel Paty a débuté sa carrière de professeur. Samuel Paty a été professeur stagiaire aux Battières (lire ici).

Le même collège où Samuel Paty avait commencé sa carrière

"Le jour même (début novembre), le rectorat a été informé des faits et a déclenché le protocole d’accompagnement et de suivi pour les personnels victimes d’agression. Le recteur a adressé personnellement un courrier de soutien à l’enseignant. Le Rectorat a mis en œuvre des mesures de soutien du professeur et recherché une médiation avec le parent d’élève. L’enseignant a ainsi pu bénéficier d’un accompagnement tant par le service des ressources humaines, que par la médecine de prévention. Le rectorat a accordé très rapidement la protection juridique fonctionnelle au professeur. Le rectorat s’est également associé à la plainte pour diffamation du professeur contre le parent d’élève déposée le 13 novembre dernier", explique de son côté le rectorat.

Un temps, le professeur a envisagé de changer d'établissement. D'après Le Progrès, il va changer de métier. "Il a aujourd'hui choisi de changer de voie", précise le quotidien régional ce mercredi. "Le professeur ayant également envisagé l’idée d’une reconversion, le rectorat lui a proposé un accompagnement dans cette voie", conclut le rectorat.

Lire aussi : Lyon : un professeur de collège pris à partie suite à des propos sur la laïcité, ses collègues en grève