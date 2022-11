Lyon : le plus grand salon dédié à la culture japonaise à Eurexpo ce week-end

Les 11 et 12 novembre, la Japan Touch, plus grand salon dédié à la culture japonaise pose ses valises à quelques minutes de Lyon, au parc des expositions de Eurexpo.

35 000 m² dédiés à la culture japonaise. Samedi 11 et dimanche 12 novembre, Eurexpo, à quelques minutes de Lyon, accueillera la Japan Touch, le plus grand salon dédié à l'univers Nippon. Au programme, culture pop et geek mais aussi nourriture traditionnelle.

Trois évènements en simultanée

Cette année, plus de 300 exposants venus des quatre coins de l'Europe proposeront des spectacles, des articles de mode, des bijoux, des illustrations, un espace dédié aux jeux-vidéo, des bars et des restaurants. Grosse nouveauté, le Salon de l'Asie et l'Asian Kitchen Festival viendront se greffer à la Japan Touch.

Informations pratiques : Samedi, de 10 à 19 h et dimanche de 10 à 18 h. Pass deux jours à 18 €.