Lyon : le Petit Paumé ne sortira pas cette année

L'édition 2020 du Petit Paumé avait déclenché plusieurs polémiques à sa sortie en octobre 2019. Il n'y aura pas d'édition en 2021. Explications.

Il n'y a aura pas d'édition du Petit Paumé, à Lyon cette année.

"Non seulement nous n’avons pu effectuer l’ensemble des tests d’établissements initialement prévus, mais les conséquences financières de la crise sanitaire ainsi que son influence sur l’organisation de nos activités ne nous permettent pas cette année de réaliser l’impression papier du guide", souligne l'équipe du Petit Paumé.

L'équipe du Petit Paumé explique également que l'organisation d'un évènement de distribution Place Bellecour est actuellement impossible avec la crise sanitaire.

Le précédent guide avait fait polémique

"Cette situation inédite modifie nos perspectives mais ne change en rien notre mission et notre volonté : recommander des bons plans, échanger, et partager avec vous cet amour de notre ville, de ses acteurs et de sa culture. C’est pourquoi nous travaillons actuellement avec les pouvoirs publics afin d’organiser des évènements dans les meilleures conditions possibles dès lors que la situation le permettra", poursuit l'équipe du Petit Paumé.

L'année dernière, l'édition 2020 sortie en octobre 2019, avait suscité plusieurs polémiques. Plusieurs passages avaient choqué des lecteurs (lire ici).

