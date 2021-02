Lyon : le nuage de sable du Sahara à l’origine d’un pic de pollution

Nombreux sont ceux à s’être émerveillé de la couleur jaune-orangé du ciel lyonnais ce 6 février. Le phénomène est dû à des panaches de poussières du Sahara venus balayer l’Europe du Sud et du Centre.

Malheureusement, ce spectacle a également apporté son lot de conséquences néfastes. Le service européen de surveillance de l’atmosphère, Copernicus, explique ce mardi que le nuage chargé de poussière, grimpant jusqu’à 5km au-dessus du sol a entraîné des pics de pollution.

🏜Saharan #dust has covered the snow in the Alps and Pyrenees, turning it orange. The #CopernicusAtmosphere Monitoring Service’s forecasts accurately predicted the development and trajectory of this dust plume days in advance.

