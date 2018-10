La ligne de métro D est partiellement interrompue ce vendredi 12 octobre depuis 5h20.

Mise à jour : reprise du trafic

Suite à un "incident technique sur les infrastructures", la ligne D du métro circule uniquement entre Gare de Vaise et Grange Blanche. Les stations entre Grange Blanche et Vénissieux ne sont plus desservies depuis 5h20, des bus relais ont été mis en place. La durée de cette perturbation est encore indéterminée.