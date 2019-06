Lyon : le métro B perturbé par un incident technique

Triste loi des séries ce vendredi matin à Lyon, alors que les habitants sont invités à laisser leur voiture à la maison face à un pic de pollution. Le métro B circule partiellement.

Suite à un incident technique, le métro B de Lyon est perturbé ce vendredi matin. Il circule uniquement entre les stations Charpennes et Jean Macé puis entre les stations Stade de Gerland et Gare d'Oullins. Les stations Place Jean Jaurès et Debourg ne sont plus desservies. Le retour à la normale est prévu autour de 7 heures 40.

Un incident qui tombe au plus mauvais moment. En effet Lyon doit faire face à un important épisode de pollution à l'ozone et les habitants sont invités à laisser leur voiture à la maison. En parallèle, les lignes de tram T1 et T2 sont également perturbées à cause d'un camion coincé sous Perrache (lire ici).