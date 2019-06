Lyon : les trams T1 et T2 perturbés à cause d'un camion coincé

Suite à un camion coincé sous Perrache, la circulation des tramways T1 et T2 est fortement perturbée à Lyon.

Le chauffeur d'un camion va devoir s'expliquer à Lyon. En effet, ce vendredi matin, il a décidé de circuler sous Perrache, là où seuls les tramways ont le droit de passer en temps normal, finissant par se coincer dans le tunnel à cause d'un gabarit trop grand. A cause de cet incident, les lignes de tramway T1 et T2 sont fortement perturbées ce matin.

Le tram t1 circule uniquement entre les stations I.U.T. Feyssine et Liberté dans les deux sens de circulation. Les stations de Guillotière - Gabriel Péri à Debourg ne sont plus desservies.

Le tram T2 circule uniquement entre les stations Villon et St-Priest Bel Air dans les deux sens de circulation. Les stations de Perrache à Jet d'eau Mendès France ne sont plus desservies.

Le retour à la normale est prévu autour de 7 heures.