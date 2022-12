Lyon : le métro B ne circulera pas du 27 au 29 décembre

Les TCL annoncent d'ores et déjà que le métro B ne circulera pas les journées du 27, 28 et 29 décembre à Lyon en raison de travaux.

Alors que le métro B s'arrête tous les trois jours en raison d'une panne ou d'un incident, le Sytral Mobilités prévoit d'ores et déjà l'arrêt total de la ligne bleue du 27 au 29 décembre.

Durant ces trois jours, les Lyonnais devront emprunter d'autres transports en commun pour joindre leur destination. Les TCL indiquent que le service de transport sera assuré par des bus relais avec une fréquence de 10 minutes, entre les stations de Charpennes à Gare d'Oullins, ainsi que d'autres "solutions alternatives", à l'instar du Vélo'v.

🚧 [Rappel] Dans le cadre des travaux de @ProlongMetroB, la ligne ne circulera pas les 27, 28 et 29 décembre 🚌🚲 Le service est assuré par les bus relais et les solutions alternatives : autres lignes du réseau @TCL_SYTRAL, promotion des modes actifs, partenariat avec Vélo’v ... pic.twitter.com/01NY7CKfEM — SYTRAL Mobilités (@SYTRALmobilites) December 22, 2022

Les travaux de prolongement du métro B

En raison des travaux liés au prolongement de la ligne bleue, TCL avait programmé des interruptions tout au long de l'année. A titre d'exemple, en novembre, le métro B ne circulait plus les lundis, mardis et mercredis après 21 h 15. Ces nombreuses interruptions ont permis la poursuite les travaux d'automatisation et de prolongement, jusqu'à Saint-Genis-Laval, à 10 km de Lyon. Dès l'automne 2023, la ligne bleue devrait desservir deux nouvelles stations : Oullins-Centre et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.

Lire aussi : Métropole de Lyon : plongez dans le chantier du prolongement du métro B à Oullins

TCL annonce également les prochaines dates d'arrêt total de la ligne les journées du 12 au 16 février 2023.

Lire aussi : Lyon : le métro B connaîtra des perturbations jusqu’à l’automne 2023