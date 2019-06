Lyon : le métro B fermé ce lundi soir

Le métro B sera fermé à partir de 21h30 ce lundi pour que les travaux de préparation à l'automatisation de la ligne se poursuivent. Des bus relais seront mis en place.

Les travaux pour l'automatisation de la ligne B du métro sont toujours en cours. Comme pour les lundis 3 et 17 juin, il sera fermé ce lundi 24 à partir de 21h30. Le dernier départ en direction de la gare d'Oullins se fera à 21h15 à Charpennes, et à 21h25 à la gare d'Oullins pour rejoindre Charpennes.

Au-delà de ces horaires, des bus prendront le relais, desservant les stations de la ligne B toutes les dix minutes. Ils circuleront entre 21h32 et 00h12 au départ de la gare d'Oullins, et entre 21h18 et 00h18 depuis Charpennes.

Les travaux devant se poursuivre au moins jusqu'en juillet, d'autres perturbations seront à prévoir sur le mois de juin.