Lyon : le métro B en travaux en ce mois de janvier

Afin de réaliser des travaux d'automatisation, le métro B ne circulera pas pendant cinq soirées au cours du mois de janvier.

À partir de 21 heures 15 pendant cinq soirées du mois de janvier, le métro B ne circulera pas. La ligne sera fermée au public les lundis 7, 14 et 21 janvier ainsi que les mardis 15 et 22 janvier pour réaliser des travaux d'automatisation. Les transports en commun Lyonnais ont prévus de mettre en place des bus relais toutes les dix minutes lors de ces soirées pour se déplacer entre Charpennes et la Gare d'Oullins.