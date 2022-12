Rémi Zinck, maire écologiste du 4e arrondissement de Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono.

La Ville de Lyon et la métropole de Lyon ont lancé une concertation sur la requalification du boulevard de la Croix-Rousse, à la frontière des 1er et 4e arrondissements de Lyon. "Nous voulons remettre à plat un boulevard qui au fil des années a pris des habitudes et des dérives. Nous voulons remettre les choses au carré par rapport à ce que l'on peut attendre d'une artère pour les dix ou vingt prochaines années", résume Rémi Zinck, le maire écologiste du 4e arrondissement. Les scénarios ouverts à la concertation portent principalement sur l'emplacement des pistes cyclables et en conséquence du nombre de places de stationnement qui seraient supprimées.

Quel avenir pour la vogue ?

Le maire du 4e arrondissement répond aussi aux critiques des forains qui redoutent une diminution de l'espace accordé au marché ainsi qu'à la vogue des marrons. Il dénonce les "éléments factuellement faux" énoncés par les représentants des forains. "Il n'a pas été acté de réduire l'emplacement et la durée de la vogue", rappelle Rémi Zinck.