Lyon : le LOU Rugby perd encore contre La Rochelle

La deuxième journée de TOP 14 opposait le LOU Rugby à La Rochelle, deux équipes qui avaient remporté leur premier match la semaine dernière. Mais, dominés durant 60 minutes, les Lyonnais ont subi la loi des adversaires et s'inclinent 21-23 devant leur public.

Les Lyonnais sont passés à côté de leur premier match à domicile de la saison 2022-2023. Opposé à La Rochelle, le LOU Rugby avait pour ambition d'engranger une deuxième victoire consécutive en ce début de championnat de TOP 14. C'était aussi l'occasion de prendre une revanche contre l'équipe qui l'avait privé d'une qualification en phase finale l'année dernière. Mais ce sont bien les Maritimes qui ont dominé le match, malgré un regain d'énergie lyonnais dans les 20 dernières minutes (21-23).

60 minutes à zéro

Rapidement menés au score, les Lyonnais ne marquent aucun point jusqu'à la 56e minute du match. L'essai de Davit Niniashvili et sa transformation par Léo Berdeu redonnent des couleurs aux hommes de Xavier Garbajosa (7-13). Après un nouvel essai rochelais, les Lyonnais marquent deux fois par Couilloud et Maraku, laissant l'espoir aux supporters d'un miracle (21-23), à une minute de la fin du temps réglementaire. Finalement, un en-avant condamne le LOU Rugby à une défaite, logique malgré la fin de rencontre haletante. C'est la quatrième défaite d'affilée du LOU contre La Rochelle au cours des dernières confrontations entre les deux équipes.

"On s'est fait manger"

Au micro de Canal+, Baptiste Couilloud, demi de mêlée, a réagi : "Il ne faut pas se mentir, on est passé un peu à côté. On a fait face à bien plus fort que nous pendant 70 minutes. On a réagi dans les dernières minutes, mais c'était le minimum aujourd'hui, vu comme on s'est fait manger. On ramène un point (de bonus défensif, ndlr), ce n’est pas rien. Évidemment, on est content de la réaction en fin de match, mais ça n'était pas suffisant aujourd'hui".

Le prochain match du LOU Rugby se jouera le samedi 17 septembre prochain, à 17h, sur le terrain du Racing 92.