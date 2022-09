Lyon : une 25e enseigne pour les 25 ans de Ninkasi

Dans un peu moins d'un mois, la marque lyonnaise Ninkasi ouvrira son 25e établissement... à l'occasion des 25 ans du groupe ! Découvrez également le programme du week-end dans les établissements dans le cadre de l'anniversaire de la marque.

25 ans, ça se fête. Et c'est ce que fait la marque lyonnaise Ninkasi avec l'ouverture de son 25e établissement dans le quartier de Grand Parilly à Vénissieux. Celui-ci ouvrira le 5 octobre prochain, dans un peu moins d'un mois. À la tête de cette nouvelle enseigne : Christophe Poli et Fabrice Bert, qui gèrent déjà ensemble les Ninkasi de la Doua et de Champagne-au-Mont-d’Or. Ils poursuivent ainsi l’aventure des lieux de brassage en ouvrant leur troisième établissement Ninkasi. "C’est une véritable satisfaction de continuer notre maillage dans la métropole de Lyon en ouvrant notre 25e Ninkasi pour nos 25 ans à Vénissieux !", indique Cécile Rivoire, directrice du réseau Ninkasi.

17 variétés de bières artisanales

L'établissement s'étendra sur 180 m2, auxquels il faudra ajouter 78 m2 de terrasse. Il pourra accueillir jusqu'à 188 personnes en intérieur et 120 à l'extérieur. Les horaires d'ouverture seront du lundi au samedi de 9h à 00h ainsi que le dimanche de 10h à 00h. Comme les autres restaurants Ninkasi, l'établissement proposera des bières artisanales Ninkasi (17 variétés), des whiskys, gins et vodkas maison ainsi que des burgers, bagels et frites issus à 75% des exploitations régionales des 12 producteurs partenaires engagés dans l’écosystème Ninkasi, le tout à consommer avec modération. Les animations seront aussi au rendez-vous : blindtest, concerts, soirée disco bingo, etc.

Un grand festival

Depuis le 5 septembre, la marque célèbre ses 25 ans dans tous ses établissements existant. Ce week-end, plusieurs concerts sont programmés : Running Tree au Ninkasi OL Vallée, Happiness Therapy au Ninkasi Gerland ou encore Soul’R & Pulse à Brignais, tous ce samedi 10 septembre. Ce dimanche 11 septembre, un bal swing s'invite au Ninkasi Guillotière à 17h tandis qu'un chef lyonnais et du jazz rythmeront l'établissement de Gerland entre 11h et 15.

Retrouvez tout le programme des 25 ans ici.