Le funiculaire F2 va être interrompu lundi 25 janvier dès 18h pour permettre une maintenance sur les rames.

Les deux derniers départs du F2 seront à 18h pour les deux terminus lundi 25 janvier. Les rames vont être mises en maintenance pour la nuit et le trafic reprendra normalement dès le lendemain, le mardi 26 janvier.

Des bus relais vont être mis en place entre Saint Just et Fourvière, à l’arrivée du F1, toutes les 15 minutes. Le premier à Saint Just se fera à 18h10, le dernier à 22h.