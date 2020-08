Lyon : le festival Woods en Air est annulé

Le fEstival Woodstower organise depuis l’année dernière ave la métropole de Lyon des ateliers gratuits Chill on the Beach © Brice ROBERT / Woodstower

La déclinaison Woods en Air par Woodstower est annulée en raison de la situation sanitaire.

Si le festival Woodstower avait été annulé dans la métropole de Lyon en raison du COVID-19, les organisateurs ont tenté de monter une grande journée en extérieur : Woods en Air.

Prévu le samedi 29 août prochain au Grand Parc Miribel Jonage, cet événement est annulé. "Malheureusement au regard de l'évolution trop défavorable de la situation sanitaire, des conditions et exigences des autorités pour ce type de manifestation, et ce malgré un travail minutieux de nos équipes sur les mesures et protocole sanitaire, les contraintes actuelles ne nous permettent pas de réaliser l'événement tel qu'on l'avait imaginé", expliquent les organisateurs.