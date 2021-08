Lyon : le corps d’une femme découvert dans la Saône

Les sapeurs-pompiers du Rhône ont repêché le corps d’une femme dans la Saône, mercredi 11 août, au niveau de la passerelle Saint-Georges. La victime serait âgée d’une trentaine d’années, une enquête a été ouverte (MaJ, 16h45, 11/08/21).

En début d’après-midi, nos confrères du Progrès révélaient qu'un corps avait été découvert dans la Saône, mercredi 11 août dans la matinée. Une information que nous avons pu nous faire confirmer par les sapeurs-pompiers du Rhône, il s’agirait d’une femme d’une trentaine d’années, pour l’heure non identifiée.

Les plongeurs et sauveteurs aquatiques sont intervenus aux environs de 10h30 entre le pont Bonaparte et la passerelle Saint-Georges, qui relie les 2e et 5e arrondissements, après avoir été alertés par des témoins ayant vu flotter le corps. Repêché par les plongeurs il a ensuite été transféré sur le bateau de la police fluviale avant d’être remis à la police nationale.

(MaJ, 16h45, 11/08/21). Selon nos informations, une enquête à été ouverte afin de déterminer l'identité de la victime mais aussi dans quelles circonstances elle est décédée.