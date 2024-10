L’artiste Childish Gambino devait être en concert à Lyon. (Photo by Michael TRAN / AFP)

L'artiste américain, qui devait se produire à Lyon, annonce sur ses réseaux sociaux être malade.

Alors qu'il devait lancer sa tournée de concerts outre-Atlantique, l'artiste américain Childish Gambino a annoncé l'annulation prématurément de sa tournée mondiale. Elle devait débuter jeudi 31 octobre à la LDLC Arena de Décines-Charpieu, près de Lyon, mais aussi passer à Paris le 19 novembre. Il n'en sera rien.

Le rappeur, chanteur et compositeur, de son vrai nom Donald Glover, fait actuellement face à des problèmes de santé. Dans un long message publié le 4 octobre dernier sur le réseau social X, l'Américain précise avoir rencontré un problème le 8 septembre dernier, avant son concert à Houston.

"Je suis allé à l’hôpital pour vérifier quelque chose qui est devenu évident. (...) J’ai subi une intervention chirurgicale et ai besoin de temps pour me soigner. Le chemin de la guérison est quelque chose que je dois prendre au sérieux, a-t-il écrit. Cela étant dit, nous avons pris la difficile décision d’annuler les prochaines dates de la tournée nord-américaine ainsi que celles prévues au Royaume-Uni et en Europe. »

Sur X, la LDLC Arena invite "les clients à contacter le point de vente dans lequel les billets ont été achetés avant le mardi 07/01/2025 pour se faire rembourser".

