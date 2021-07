Lyon : le centre commercial de la Part-Dieu change de nom pour s'appeler... "Westfield la Part-Dieu"

« Westfield Part-Dieu », construit en 1975 et désormais plus gros centre commercial de France

Le fameux centre commercial devient "Westfield la Part-Dieu" pour s'accorder avec la "marque signature mondiale" de son propriétaire.

Le propriétaire de la Part-Dieu, Unibail-Rodamco-Westfield (URW), a décidé de changer le nom du centre commercial pour "Westfield la Part-Dieu". L'objectif est d'intégrer la Part-Dieu dans un réseau plus large de centres commerciaux Westfield, une "marque "signature" mondiale pour le secteur du retail, des loisirs et de la restauration".

La Part-Dieu a ainsi vocation à rejoindre le Wesfield Forum des Halles à Paris, le Westfield London et d'autres encore aux Etats-Unis et partout en Europe. La multinationale française (Unibail-Rodamco avait racheté l'australien Westfield en 2018) possède également la plupart des plus grands centres de shopping en France. A Lyon, le groupe est aussi propriétaire de Confluence.

Ce renaming va ainsi dans le sens d'une modernisation plus générale du plus grand centre commercial de France.

Avec l'ouverture récente de plusieurs magasins, restaurants et loisirs, "la récente métamorphose du centre de shopping la Part-Dieu est la parfaite illustration de l'ambition Westfield", soutient-on dans le communiqué. "Devenu un véritable lieu de vie pour les visiteurs grâce à son rooftop, unique au sein de la métropole lyonnaise, le centre propose aujourd'hui une expérience enrichie, locale et "authentique" dans un lieu d'exeption intelligemment intégré dans son territoire", rajoute le directeur de "Westfield La Part-Dieu", Jean-Philippe Pelou.

