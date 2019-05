Lyon : le casque bientôt obligatoire en trottinette et vélo électrique ?

Une trentaine de députés ont déposé un amendement pour rendre le port du casque obligatoire en trottinette et vélo électrique. Ce nouvel amendement fait suite à un autre texte retiré au milieu du mois de mai qui incluait les vélos sans assistance électrique. Vélos qui ne figurent plus dans le nouvel amendement.

Au début du mois de mai, plusieurs amendements à la loi d'orientation des mobilités avaient été déposés pour rendre le port du casque obligatoire à vélo, vélo à assistance électrique ou trottinette. Un texte finalement retiré lors de l'examen en commission.

Ce mercredi, un nouvel amendement a été déposé. Cette fois ce texte ne concernera que les trottinettes et les vélos électriques.“Les véhicules à deux roues à moteur, la trottinette électrique et le vélo à assistance électrique (VAE) dont le conducteur circule sans être coiffé d’un casque ou muni des équipements obligatoires destinés à garantir sa propre sécurité peut être immobilisé. Ce casque doit être attaché”, propose l'amendement. Exit donc les vélos sans assistance électrique.

Lors du dépôt du premier texte, la députée du Rhône Anne Brugnera avait été immédiatement interpellée par les usagers et associations de cyclistes, dont les Lyonnais de La Ville à Vélo. Ces derniers avaient présenté leur argument, conseillant effectivement le port du casque, mais craignant qu'une obligation décourage la pratique. Une telle mesure aurait pu également signer la fin des services comme Vélo'v et Vélib qui auraient dû trouver une solution pour fournir des casques.

Des arguments qui semblent avoir été entendus. Les accidents en vélo sont en effet particulièrement dangereux. “Le risque d’être tué par heure passée sur la route est trois fois plus important pour un cycliste que pour un automobiliste. Celui d’être gravement blessé est 16 fois plus élevé. Selon plusieurs études récentes sur le sujet, le port du casque réduit les risques de blessures graves à la tête, risques de traumatisme crânien entraînant la mort de presque 70 % et de 65 %”, justifient notamment les députés pour les vélos électriques. Cet amendement pourrait cependant mettre à mal les services de location de trottinettes électriques.