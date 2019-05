Casque obligatoire à vélo ou trottinette ? Les amendements retirés

Plusieurs amendements à la loi d'orientation des mobilités avaient été déposés pour rendre le port du casque obligatoire à vélo, vélo à assistance électrique ou trottinette avaient été déposés. Ils ont tous été retirés ou rejetés.

Le 13 mai, nous avions consacré un article à l'un de ces amendements portés par vingt-sept députés La République en Marche dont la députée du Rhône Anne Brugnera. L'objectif affiché était alors de "renforcer la sécurité routière” et de “protéger ces usagers”, en rendant obligatoire le port du casque, mais aussi d'un gilet "de haute visibilité". La députée avait été immédiatement interpellé par les usagers et associations de cyclistes, dont les Lyonnais de La Ville à Vélo. Ces derniers avaient présenté leur argument, conseillant effectivement le port du casque, mais craignant qu'une obligation décourage la pratique comme ce fut le cas en Australie. Une telle mesure aurait pu également signer la fin des services comme Vélo'v et Vélib qui auraient dû trouver une solution pour fournir des casques. Anne Brugnera avait expliqué : "cet amendement dit d’appel a pour but d’expliquer les raisons de cette opposition qui semble contre-intuitive à nombre de personnes non spécialistes du vélo". Même si l'amendement est désormais retiré, la question de l'obligation du casque ne devrait pas manquer de s'inviter à nouveau régulièrement dans les débats.