Lyon : Laurent Wauquiez veut plus de pouvoir pour la Région

Cosignataire d'une tribune dans le Journal du dimanche, Laurent Wauquiez en appelle à une grande réforme de la décentralisation.

Le président d'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, cosigne une tribune demandant plus de pouvoirs pour les Régions. Les 21 autres présidents et présidentes de conseils régionaux hexagonaux et d'Outre-Mer sont signataires de ce texte, paru dans le Journal du dimanche ce 11 septembre. Tous en appellent à une "vraie grande réforme de la décentralisation".

Avoir des moyens

Afin que le pays "n'étouffe pas sous la verticalité", le gouvernement doit travailler en dialoguant et en co-construisant avec les présidents de Région, estiment-ils. "Nous sommes prêts à travailler dans l’intérêt de la France. Nous avons la légitimité pour cela, et nous sommes efficaces : nos structures sont agiles, et nous pouvons décider rapidement, au plus près du terrain". Mais les élus demandent pour cela trois conditions. La première : qu'ils ne soient pas "empêchés d'agir" et qu'ils bénéficient "d'un cadre financier stable". "Les finances locales ne doivent pas être la variable d'ajustement du budget de l'État alors que les collectivités assurent plus de 70 % de l’investissement public".

Être écoutés

Autre revendication des présidents de Région, être entendus par le gouvernement. "Tout ne peut pas être décidé à Paris, loin des territoires, loin des Français, loin des problèmes". "Pour surmonter les crises climatique, économique, sociale, sanitaire, démocratique, les Régions et les collectivités territoriales peuvent prendre une part décisive". Dernière exigence, qu'une grande réforme de la décentralisation soit mise en oeuvre, afin de donner aux élus locaux une "responsabilité claire et exclusive" ainsi que les moyens pour l'exercer.

