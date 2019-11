Lyon : l’Anneau des sciences s’invite dans le débat du Vallon des hôpitaux

Une délibération sur l’aménagement du futur quartier du Vallon des hôpitaux situé à Saint-Genis-Laval a été l’occasion pour plusieurs groupes politiques de s’interroger sur l’arrivée d’une porte de l’Anneau des sciences dans cet éco-quartier.

La métropole de Lyon a validé ce lundi le programme d'acquisition foncière et d'espaces publics de la ZAC du Vallon des hôpitaux situé à Saint-Genis-Laval. Une zone de 55 hectares reliée par le métro B en 2023, mais aussi potentiellement par le contesté Anneau des sciences. Ce que n'ont pas manqué de souligner les élus Europe Ecologie-Les Verts.

“Il est précisé que l'ensemble de la zone d'aménagement prendra en compte des objectifs de développement durable. Il s'agira donc d'un éco-quartier bien particulier, sans doute unique au monde, puisque desservi par un périphérique routier : une belle invention lyonnaise”, a taclé Bertrand Artigny.

En effet la délibération indique que ce quartier “est directement concerné par 2 projets majeurs d’infrastructures : le prolongement de la ligne B du métro et la réalisation d’une porte de l’Anneau des sciences (2030).” “Cela est révélateur de l'obsession de la majorité des élus de cette assemblée pour cette infrastructure contradictoire avec l'urgence climatique et sanitaire”, a commenté l'élu EELV

Les élus UDI se sont eux aussi inquiété le risque de congestion en automobile du quartier. “En assurant le transit automobile au sein de l'éco-quartier du Vallon des Hopitaux, la voirie ainsi crée risque de devenir un shunt (très pratique au début) qui drainera le le trafic de communes de Chaponost, Brindas, , Vaugrenay, et une partie de Francheville cherchant à accéder au métro”, a déclaré Marylène Millet.

David Kimelfeld ne s'est prononcé ni pour, ni contre l'Anneau des sciences. “Des études sont en cours dans les services. Les résultats seront rendus à la fin de l'année et pourront servir à toutes les forces politiques pour fonder une décision. Mais la priorité c'est d'abord de trouver des alternatives et des solutions à 4 ans, parce que, quelle que soit la décision, pour ou contre l'anneau des sciences, ça ne se fera pas avant 10 ou 15 ans. Et ceux qui décident aujourd'hui ne seront plus là en 2035 pour être comptables de leurs choix”, a-t-il déclaré à la presse.

La délibération a été validée par l’assemblée métropolitaine. Elle prévoit sur les 180 000 m2 d'espace public, “un grand parc paysager d’environ 9 ha”, “3 ha d’espaces publics de proximité avec squares, terrasses”, “des liaisons piétonnes et modes pour relier entre eux les différents quartiers et de mettre en réseau les espaces verts”, “un réseau viaire secondaire” et enfin le lancement en 2020 de la mission de maîtrise d’œuvre des espaces publics pour un montant d'environ 2 000 000 €. Sept millions d'euros ont été validés dans le cadre de cette délibération. Ils seront répartis entre 2020 et 2029.