Lyon, la tension locative la plus forte de France en 2019

La capitale des Gaules est la ville, à égalité avec Bordeaux et devant Paris, où la tension locative a été la plus forte de France en 2019.

À Lyon, les loyers pour une surface moyenne de 48 m2 ont augmenté de 4,2 0 % en 2019 portant le loyer à 719 euros , selon l'observatoire des loyers de 2019 publié par LocService* et cité par le Dauphiné libéré. Parmi les grandes villes Françaises, c'est évidemment à Paris qui est en tête du classement du loyer le plus élevé pour cette surface avec 947 euros (+4,75 %) suivi par Bordeaux (735 euros) et Lyon.

En termes d'inflation, c'est Bordeaux qui a vu ses loyers le plus grimper l'année passée (+9,87 %) devant Nantes (+6,62 %, 564 euros), Angers (+5,35 %, 473 euros), Besançon (+5,29 %, 498 euros) et Caen (+5,09 %, 498 euros).

Du côté de la tension locative, c'est-à-dire la difficulté à trouver une location, Bordeaux et Lyon trustent la première place avec 6,8 demandes pour 1 offre, devant Paris (5,6) et Nantes (5,4)

Pas d'encadrement des loyers pour autant

Comme nous l'écrivions en octobre, métropole de Lyon n'envisage pas pour le moment de mettre en place cet encadrement des loyers. “Quand bien même nous sommes dans une situation tendue, les loyers restent raisonnables sur notre territoire”, a répondu Michel Le Faou, le vice-président en charge de l'urbanisme. En mars l'élu proche de David Kimelfeld avait évoqué “les effets pervers” que pourrait avoir une telle mesure.

*Observatoire LocService 2020 portant sur l’offre et la demande locatives dans le parc privé en 2019 (plus de 230 000 données analysées).