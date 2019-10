Lyon : la programmation hebdomadaire des chantiers de la semaine

Travaux sous Fourvière, fermetures de tunnels la nuit et coupure de circulations en centre-ville, la circulation lyonnaise sera perturbée par plusieurs chantiers cette semaine.

La circulation sous le tunnel de Fourvière se fera de manière bidirectionnelle les 28 et 29 octobre prochains entre 21h et 5h du matin, ceci afin d’effectuer des travaux d’entretien qui condamneront sur ces horaires les accès Kitchener et Gorge de Loup. Le tunnel Brotteaux-Servient sera quant à lui fermé le 25 octobre de 20h45 à 5h le lendemain, ainsi que du 28 au 31 octobre inclus de 20h à 6h le lendemain. Le centre d’échange de Perrache est toujours perturbé avec une trémie n°1 fermée jusqu’ nouvel ordre, une déviation est organisée par la place Carnot et la voûte ouest reste également et définitivement close. Enfin, les tunnels de la rue Terme et Vivier-Merle seront respectivement fermés jusqu’au 15 novembre à 20h, et jusqu’au printemps prochain.