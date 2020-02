Lyon : la police le recherche, sa famille le cache dans un placard

Alors que les policiers recherchent un jeune homme censé être sous bracelet électronique, sa famille affirme qu'il est au ski tout en le cachant dans un placard.

Mi-janvier, un jeune homme de 26 ans, en théorie sous bracelet électronique est arrêté par les policiers dans le 5e arrondissement de Lyon. Selon Le Progrès, il conduit alors qu'il a bu. Cependant, l'homme est déjà connu pour des antécédents d'alcoolémie au volant et surtout, il est censé être chez lui pour respecter les obligations liées à son bracelet. L'homme choisit de donner l'identité de son petit frère.

Plus tard, les policiers décident de pousser leur enquête et se rendent au domicile des parents du jeune homme. Là, la famille affirme qu'il est absent et "au ski", pendant qu'il se cache dans un placard. Découvert, il expliquera qu'il avait "cassé son bracelet électronique", selon nos confrères du Progrès et qu'il ne souhaitait pas retourner en prison.

L'homme a été jugé en comparution immédiate, condamné à sept mois de prison ferme. Son permis a été annulé et son véhicule confisqué. Il ne bénéficiera pas d'un aménagement de peine.