Lyon : Doully en spectacle à la Bourse du Travail en mai

Actuellement en pleine tournée pour son spectacle "Hier j'arrête", Doully Millet se produira à Lyon, à la Bourse du Travail, le vendredi 3 mai.

Doully jouera son spectacle "Hier j'arrête", à la Bourse du Travail, le vendredi 3 mai, 20h30. Présentatrice de l'émission parodique "Groland" et chroniqueuse sur France Inter dans l'émission "C'est encore nous" de Charline Vanhoenacker, elle raconte avec auto-dérision son enfance compliquée, son passée d'ex-junkie, ses mille et une vies et son parcours vers la sobriété.

Les places pour cet événement interdit au moins de 16 ans sont disponibles entre 32 et 35 euros sur les différentes billeteries en ligne.