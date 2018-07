Lyon : la Petite Place de la Croix-Rousse à animer ce mardi

Pour la deuxième étape de l'expérimentation menée sur la Petite Place de la Croix-Rousse dans le 4e arrondissement, place aux idées d'animation ce mardi 24 juillet de 18 heures à 20 heures.

Les usages d'une place inventée par ceux qui la fréquentent. C'est l'idée de la Métropole de Lyon et la mairie du 4e arrondissement, qui ont lancé une expérimentation avant de décider du réaménagement de la Petite Place de la Croix-Rousse sur laquelle se tient une partie du marché. Le premier temps, du 23 juin au 13 juillet, était destiné à l'amélioration du lieu avec pour objectif principal de "diminuer la place de la voiture et créer des espaces pour les piétons pour faciliter leurs déplacements". Géographes, sociologues et animateurs sont missionnés pour recueillir les avis chacun dans le cadre de cette expérimentation d'un budget de 300 000 euros. Ce mardi entre 18 heures et 20 heures, c'est avec la Ligue d'improvisation lyonnaise que seront restituées les idées de la première phase et que sera lancée la seconde consacrée à l'animation. Jusqu'au 31 août, l'objectif de ce deuxième temps est de "proposer des aménagements permettant de nouveaux usages et inviter les associations à s'emparer de l'espace pour animer la place pendant l'été". Du 1er au 21 septembre, l'expérimentation se tiendra autour de l'art de la table, avec l'installation de table de pique-nique pour proposer un marché en soirée. L'avenir de la place devrait ensuite être décidé suite à un débat public et dévoilé d'ici la fin de l'année.