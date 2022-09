Lyon : la Part-Dieu accueille de nouvelles enseignes

De nouvelles enseignes font leur rentrée au centre commercial de la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon.

Entre Geox, Starbucks, Livres à prix réduits et Retro’s Fair qui ont fait leur entrée depuis cet été, Westfield La Part-Dieu innove depuis quelques temps. Dès la fin de l’année, de nouvelles enseignes s’installeront dans le centre commercial lyonnais.

Au niveau 0, Sud Express ouvrira ses portes dès le 7 octobre prochain, selon Actu Lyon. C’est une enseigne spécialisée en vêtements féminins et accessoires qui promet des pièces chics, casual, de qualité et à des prix abordables.

À la fin de l’année 2022, le restaurant indien, ANJHA, s’installera au troisième niveau de la Part-Dieu. My Tea, réputée pour sa gamme de bubble tea, sera inaugurée dès la fin de l’année. Au même moment, Five Guys proposera 50 000 combinaisons de garnitures possibles pour les hamburgers et sandwichs. Aucune date précise est encore annoncée pour l'ouverture de ces enseignes.

Enfin, une marque de mode pour tous, intitulée SNIPES, s’installera dès le premier trimestre de 2023. Elle mettra en avant des pièces de grandes marques pour les hommes, les femmes et les enfants.