Il va y avoir du nouveau à la gare Lyon Part-Dieu. Areas sera l’opérateur de trois nouvelles enseignes : Paul, Starbucks et Cafés Goneo.

Lyon Part-Dieu est la gare la plus fréquentée de province et la première gare de correspondance en Europe avec presque 90 000 voyageurs journaliers. C’est pourquoi elle connait aujourd’hui un renouveau.

Des travaux ont été effectués et sont actuellement en cours dans le but d’agrandir la gare et de la rendre plus conviviale. Un développement de 43 commerces est prévu, contre 9 actuellement.

Trois nouvelles enseignes à la gare Lyon Part-Dieu

Areas est le leader de la restauration de voyage en France. Il a remporté trois nouveaux contrats pour la gare Lyon Part-Dieu et sera donc désormais l'opérateur de ces trois nouvelles enseignes.

Le magasin Paul, déjà présent dans la gare, ouvrira ses nouvelles portes dès septembre 2022. Rénové, ce point de vente disposera d’un parcours client digitalisé.

C’est plus tard, en mai 2024, qu’un nouveau Coffee Shop, signé Cafés Gonéo, verra le jour. Un concept unique qui proposera des produits locaux dans sa carte.

Enfin, Starbucks, présent dans la gare, va avoir le droit à un nouvel espace plus grand et plus ouvert. Une salle avec des ambiances différentes style lounge, business ou standard ouvrira au cours du premier trimestre 2023.

"Avec ces enseignes à l’identité forte, nous renforçons notre offre pour répondre aux attentes des voyageurs et riverains à tout moment de la journée.", a précisé Yves Lacheret, directeur général d’Areas France.