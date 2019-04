Lyon : la nouvelle technique des pickpockets dans le métro et tram

Régulièrement, des pickpockets sont arrêtés dans le métro de Lyon. Les smartphones sont particulièrement visés par les voleurs et une nouvelle technique a fait son apparition depuis quelques mois.

Toutes les semaines, nous rapportons des arrestations de pickpockets réalisées par les policiers dans les métros et tramways de Lyon. Dernière en date, deux individus qui s'accusent mutuellement d'avoir volé un téléphone dans le tram T2 (lire ici). En effet, les smartphones sont des cibles de choix pour les pickpockets. L'une des techniques les plus employées reste le vol à l'arraché, notamment juste avant que les portes du métro ne se referment. Les voleurs visent en priorité ceux qui utilisent leur smartphone à côté de ces mêmes portes, une fois qu'elles sont closes, la victime est bloquée dans le métro et les pickpockets peuvent s'enfuir tranquillement.

La technique du sac modifié

Fin 2018, nous listions les techniques employées par les voleurs à Lyon dans le réseau de transport en commun (lire ici). Une nouvelle a fait son apparition depuis quelques mois, comme nous l'a confirmé une source policière. Elle permet aux voleurs d'agir en étant encore plus discrets. Les pickpockets utilisent désormais des sacs à dos, bandoulières ou transversaux modifiés. Dotés de plusieurs ouvertures, ils permettent de passer la main à travers et de faire les poches, sans être repéré. Les voleurs se placent ainsi à côté de leur victime, glissent le bras dans leur sac qui fait "écran" et commettent leur larcin comme si de rien n'était.

La première façon de se protéger reste de garder ses distances avec tout individu suspect, pas toujours simple dans un métro bondé. Dès lors, mieux vaut garder la main sur son téléphone portable dans sa poche et se méfier lors des montées et descentes, là où les larcins arrivent le plus souvent. Même en cas de simple tentative de vol, il reste impératif de porter plainte.