Lyon : ils s'accusent mutuellement d'un vol dans le tram

Deux individus se déclarant mineurs ont été interpellés après un vol de smartphone dans le tramway de Lyon. Ils se sont accusés mutuellement.

Dimanche 14 avril, les policiers du service interdépartemental de sécurisation des transports en commun repèrent un individu qui vole un téléphone portable dans le tram T2 de Lyon. Ils procèdent alors à son interpellation. L'individu, se déclarant mineur (17 ans) et déjà connu des services de police pour un antécédent judiciaire, s'est rebellé lors de son arrestation et a blessé un policier. Ce dernier a reçu un jour d'ITT. Un deuxième individu, se déclarant âgé de 16 ans, a été également interpellé par la BAC. Les deux ont nié les faits et se sont accusés mutuellement du vol. Ils seront présentés au parquet ce mardi.