Mercredi 18 décembre, s'est tenue la signature de la convention pour l'éducation artistique et l'action culturelle dans les quartiers politiques de la ville. L'objectif, permettre à tous d'accéder à la culture et favoriser l'inclusion grâce à celle-ci.

C'est dans le hangar des Grandes Locos de la Mulatière que s'est tenue mercredi 18 décembre, la cérémonie de signature des partenariats pour l'éducation artistique et l'action culturelle dans les quartiers politiques de la ville. Un lieu symbolique pour ce partenariat visant à permettre l'accès à des espaces artistiques et culturels à tous.

En signant cette convention, les différents signataires s'engagent à mobiliser des moyens afin de permettre un plus large accès aux arts et à la culture dans tous les champs artistique et pour tous.

Un projet soutenu par la Métropole de Lyon, constituant un "véritable levier de lutte contre les inégalités et une voie d'émancipation", comme l'a souligné Bruno Bernard, président de la Métropole. Une lutte réalisée à travers différents projets, tels que le développement et l'accompagnement des projets d'éducation artistique et culturelle sur tout le territoire et au sein des établissements scolaires.

Des acteurs culturels engagés

Parmi les acteurs culturels soutenus et engagés, le Festival des Nuits de Fourvières : "À travers différents projets artistiques et culturels, l'événement tente chaque année, d'être le plus inclusif possible", explique Fanny Badey, responsable de la médiation et des relations avec le public du festival. Pour cela, l'événement met en place plusieurs initiatives, dont celles des "voyages", en collaboration avec la Ville de Vaulx-en-Velin. L'objectif, réunir plusieurs acrobates au sein de la commune, afin de proposer des spectacles et des échanges avec le public : "Cette rencontre avec une collectivité permet de co-construire un projet commun qui fait sens pour tous", explique Fanny Badey.

L'occasion de créer un véritable maillage entre les différentes communes de la Métropole et de délocaliser les actions culturelles du centre-ville, afin que tous les habitants de la Métropole puissent en profiter.

La Métropole de Lyon s'engage

Malgré les problèmes budgétaires auxquels fait face la Métropole, Bruno Bernard affirme : "L'art ne doit pas être mis en péril, la culture ne sera pas sacrifiée dans le budget". La Métropole de Lyon s'engage donc à continuer son action culturelle, confirmant que : "la culture est un bien commun et un socle important afin de construire une société plus juste".

