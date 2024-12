Pour le retour du festival des Nuits de Fourvière à Lyon, une billetterie à tarif unique est ouverte mercredi 11 décembre pour quatre concerts.

L'édition 2025 du festival des Nuits de Fourvière fait son retour au théâtre antique, dans le 5e arrondissement de Lyon, en juin et juillet prochains. Le programme de la nouvelle édition du festival culturel n'est pas encore connu, mais quatre concerts ont déjà été annoncés : Ben Mazué le 27 juin, The Libertines le 10 juillet, Anoushka Shankar le 18 juillet et Chilly Gonzales le 24 juillet.

Depuis ce mercredi 11 décembre, à 12 heures, une billetterie exceptionnelle a été ouverte par les organisateurs, à l'occasion de Noël. Les places pour ces quatre concerts sont effectivement en vente. Cette billetterie est disponible pendant trois jours seulement, soit jusqu'au vendredi 13 décembre à 17 heures.

Attention tout de même, à cet instant, cette billetterie en avant-première est déjà complète pour Ben Mazué. Pour les autres, il reste des places et le prix varie entre 35 et 55 euros en fonction du concert.

La billetterie est accessible sur le site du festival des Nuits de Fourvière.

