Lyon : la marche pour le climat s’élancera de la place Bellecour, à 14 heures

Ce dimanche après-midi, une marche d’ampleur est prévue dans le centre-ville de Lyon pour dénoncer le "simulacre" de la loi climat. Plusieurs milliers de manifestants sont attendus, dont le maire de Lyon.

Fin mars, "près de 10 000 personnes", selon les organisateurs, avaient défilé dans les rues de Lyon pour réclamer une "une vraie loi climat". Ce dimanche, à 14 heures, une vingtaine d’associations, emmenées par les collectifs Plus jamais ça Rhône et Lyon Climat, ont bien l’intention de se faire entendre et organisent une nouvelle mobilisation au départ de la place Bellecour.

Plusieurs milliers de manifestants attendus

Selon les organisateurs plusieurs milliers de manifestants sont attendus pour cette marche dite de "sanction" et qui vise à dénoncer le manque d’ambitions de la loi climat adoptée mardi 4 mai à l’Assemblée nationale. "Nous marcherons, ensemble, dans la joie et avec détermination. Car, si Emmanuel Macron avance à rebours de l’Histoire, nous sommes déjà en train de construire l’après", écrivaient les organisateurs il y a quelques jours.

Le cortège doit partir de la place Bellecour et se déplacer autour de la Presqu’île, en empruntant les quais Victor Augagneur et Romain Rolland, avant de terminer son parcours place Bellecour.

📣[J-2 AVANT LA MARCHE]📣 Dans deux jours, nous nous réunirons pour signifier au gouvernement que nous voulons de véritables prises d’action en direction d'une vraie justice sociale et climatique ! ✊ Rendez vous ce dimanche 9 mai à Lyon, 14h Place Bellecour ! #LoiClimat pic.twitter.com/uD6aOMfxcj — Lyon Climat (@Lyon_Climat) May 7, 2021

Le maire de Lyon à nouveau présent

Comme en mars dernier, le maire EELV de Lyon, Grégory Doucet, a fait part de son intention de se joindre à la manifestation, estimant que "la convention citoyenne pour le climat, qui était le point de départ de cette loi climat et résilience a été très largement ignorée". Sa présence lors de la dernière marche, en pleine pandémie, avait été très critiquée par l'opposition de droite et du centre à la ville comme à la Métropole.

