Lyon : la marche des Fiertés LGBTI s’élance ce samedi de Bellecour

Ce samedi, à partir de midi, la presqu’île de Lyon va vibrer au rythme des chars et des cortèges de la marche des Fiertés LGBTI.

Après une édition 2020, statique et en comité restreint, la marche des Fiertés LGBTI va retrouver les rues de Lyon. Rendez-vous est donné place Bellecour, à partir de midi, aux personnes qui souhaitent se réunir pour célébrer les luttes et les droits des personnes LGBTI. Une série de discours est prévue puis cortège, composé de chars, s’élancera, à 14 heures, en direction du pont Morand, avant de le traverser et de prendre la direction de la Guillotière puis de Bellecour, à nouveau.

Des cortèges non mixtes

Le traditionnel Village, composé de stands d’associations, ne pourra pas être organisé en raison de la crise sanitaire, en revanche les organisateurs ont ajouté une petite particularité à la marche. En effet, cette année, il est demandé aux marcheurs de défiler en cortège non mixte. Ainsi, il y aura différents groupes au sein du défilé : « Cortège Queer racisé, Cortège Handi, Cortège Lesbien, Cortège Trans ». Le collectif Fiertés en lutte précise toutefois qu’il est possible de marcher dans un cortège mixte pour les « non habitué-es de la non-mixité ».