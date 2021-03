Lyon : la manifestation des agriculteurs arrive à Bellecour

La manifestation des agriculteurs au sujet de la loi Egalim est arrivée dans le centre de Lyon ce jeudi midi.

Les agriculteurs qui manifestent ce lundi sont en train d'arriver place Bellecour. Le cortège provoque d'ores et déjà de nombreux ralentissements et bouchon dans l'ultra-centre de Lyon.

En effet, de nombreux agriculteurs et 200 tracteurs sont attendus ce jeudi à Lyon pour faire entendre leurs voix au sujet de la loi Egalim qui devrait leur assurer une plus juste rémunération de leur travail, mais aussi pour protester contre l'instauration provisoire (lire ici) de menus sans viande dans les cantines à Lyon. Des agriculteurs du Rhône, mais aussi des départements voisins. Des points de rassemblements ont été organisés à la Tour de Salvagny, à Beynost, à Saint-Quentin-Fallavier et à Chasse-sur-Rhône, aux quatre grandes entrées de Lyon (nord, sud, est, ouest).