La polémique a été... nationale. Depuis l'annonce de la mairie écologiste de Lyon d'instaurer des menus uniques, sans viande, aux écoliers lyonnais du 22 février jusqu'aux vacances de Pâques. Des recours ont été déposés pour faire annuler cette décision.

Recours rejetés. "Le juge des référés rejette les requêtes dirigées contre l’instauration temporaire de menus uniques sans viande dans les cantines scolaires de la ville de Lyon", explique ce vendredi le tribunal administratif de Lyon.

"Le juge du référé a tout d’abord relevé que cette décision a été prise dans le contexte d’une réorganisation imposée en urgence par des motifs sanitaires graves, liés à la crise pandémique de la covid-19. Il a ensuite constaté que cette mesure n’est qu’exceptionnelle et transitoire. Il a également pris acte des explications de la ville selon lesquelles le choix d’un menu complet sans viande, déjà expérimenté sans difficultés notables en mai et juin 2020, a été motivé par le souci de la ville de retenir le menu unique le plus susceptible de convenir à tous les enfants qui fréquentent habituellement la cantine, quelles que soient les pratiques alimentaires en temps normal. Il a enfin estimé, au vu de l’ensemble de ces éléments, que cette mesure temporaire, eu égard aux conditions dans lesquelles elle a été prise et à sa portée limitée, n’apparait pas de nature à créer des inconvénients qui soient susceptibles d’excéder ses justifications. Le juge du référé a en conséquence rejeté les requêtes dont il était saisi, pour défaut d’urgence", poursuit le tribunal administratif de Lyon.

