Un problème électrique entraine ce mardi 3 juin au matin l'interruption partielle du métro B à Lyon. La reprise du trafic est estimée à 9h.

Nouvelle difficulté dans le métro lyonnais. Ce mardi matin, la ligne B du métro circule uniquement entre les stations Saint-Genis-Laval Hôpital Sud et Gare Part-Dieu Vivier Merle en raison d'un problème d'alimentation électrique. L'incident est survenu "à la suite de travaux réalisés dans la nuit par un prestataire extérieur" expliquent les TCL dans un communiqué de presse.

Les stations situées entre Charpennes Charles Hernu et Brotteaux ne sont actuellement plus desservies. "Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée, permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne. Des dispositifs d’information et d’accompagnement sont en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs trajets tout au long du parcours" complètent les TCL.

Pour l'heure, la reprise du trafic est estimée à 9h sur la ligne B. Si le métro A a également été perturbé par un incident ce mardi matin, le trafic a repris progressivement sur l'ensemble de la ligne.