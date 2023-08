Lyon : la gratuité fait grimper la fréquentation du musée Lugdunum

Le musée Lugdunum à Lyon a doublé ce jeudi en raison de la gratuité mise en place en cette période de canicule.

Mardi soir, Ville et Métropole de Lyon annonçaient la gratuité des musées Lugdunum, Gadagne, Confluence et Beaux-Arts, pour permettre aux Lyonnais de se mettre en frais en cette période de canicule. Résultat, le musée Lugdunum a enregistré une belle hausse de sa fréquentation.

Habituellement entre 350 et 400 visiteurs par jour en cette période, le musée a accueilli mercredi plus de 700 visiteurs et plus de 900 ce jeudi. Pour rappel, la fréquentation de musée Gadagne a été multipliée par trois et celle du musée des Beaux-Arts a augmenté de 30 % pour la journée de mercredi.