Le patron du PCF Fabien Roussel sera en meeting mardi 8 avril à Vénissieux, fief communiste lyonnais de la maire Michèle Picard.

Le Parti communiste français (PCF) organise un "grand meeting pour la paix" mardi 8 avril, à partir de 18 heures, à la salle Joliot Curie de Vénissieux. Le secrétaire national du parti Fabien Roussel est notamment attendu sur place, aux côtés de la maire de Vénissieux Michèle Picard ou encore de Yassar Ayoub de l'ambassade de Palestine.

Un meeting à l'accent très international. Dans un communiqué, le PCF regrette "un monde de plus en plus multipolaire marqué par des affrontements grandissants entre puissances capitalistes et prétentions impérialistes renforcées" et "tire la sonnette d’alarme". Le parti annonce également qu'il présentera des "propositions" sur le sujet.

Lire aussi : "On appelle à dépasser la guerre des égos", plaide Augustin Pesche (PCF)