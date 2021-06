Lyon : la forêt d’Asie ouvre ses portes au public le 7 juillet au Parc de la Tête d’or

Lancé en septembre 2018, le projet d’aménagement de la forêt d’Asie, en remplacement de la plaine Africaine, va enfin voir le jour au Zoo du Parc de la Tête d’Or. Ce tout nouvel espace, qui accueillera des espèces menacées d’Asie du Sud-Est, ouvre ses portes au public le 7 juillet.

Le projet était attendu depuis plusieurs années et le départ des éléphants de la plaine Africaine. Actée en 2018, la création de la Forêt d’Asie, qui ouvrira ses portes au public le 7 juillet, aura finalement coûtée 4 760 000 euros. Composé d’un enclos extérieur de 3 000 m2 et d’un espace couvert de 700 m2, dans lequel a été recréé un climat asiatique artificiel, le site peut accueillir une trentaine d’animaux d’espèces différentes. Les visiteurs pourront notamment découvrir des oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons et mammifères appartenant pour certains à des espèces menacées.

De nouvelles évolutions attendues

De nouvelles évolutions concernant l'avenir du Zoo seront annoncées lundi prochain, en amont du conseil municipal du 8 juillet. La municipalité écologiste est notamment attendue sur la question du renfort des actions en faveur du bien-être animal dans cet établissement, ouvert gratuitement aux Lyonnais et aux Lyonnaises.