Lyon : la circulation sur le quai Sarrail ne sera pas ouverte avant le 19 septembre

Les travaux sont en cours à l’angle du cours Lafayette et du quai du Général Sarrail suite aux inondations provoquées par une rupture de canalisation. Photo : Grégoire Gindre

10 jours après l’inondation causée par la rupture d’une canalisation, la Métropole de Lyon fait un point sur les travaux quai Sarrail (6e). La circulation des bus et voitures ne sera pas ouverte avant le 19 septembre.

Il faudra un peu de patience aux automobilistes et aux conducteurs de bus. Le 14 août dernier, la rupture d’une canalisation a engendré une inondation sur le quai Sarrail (6e). Depuis, l'heure est aux réparations. La Métropole de Lyon a fait un point sur l'ampleur des travaux et leur durée. Au total, une quarantaine de mètres de canalisation doit être réparée.

En surface, les équipes de la voirie préparent le chantier de réparations des rues impactées par l’accident. Pour les bus et les voitures, cela signifie que la circulation ne sera pas rétablie avant le 19 septembre. Pour les véhicules de secours et pour les camions de collecte des ordures ménagères, une solution a été trouvée. A partir de jeudi, ils pourront circuler dans le périmètre des rues Vauban, quai Sarrail, cours de la Liberté et Lafayette. Le stationnement sera ponctuellement interdit dans cette zone.

Un accès facilité pour les commerçants du quartier

Pour les commerçants, l'accès à leur boutique doit être "facilité pour réduire au maximum l’impact pour les professionnels du quartier." En revanche, Il faudra trois semaines supplémentaires de travaux pour rendre l’espace public dans son état d’origine. En attendant, les automobilistes en transit sont invités à éviter les lieux en privilégiant le passage par la rive droite du Rhône, notamment en empruntant prioritairement le pont Morand. Les cyclistes et les piétons peuvent accéder à l’ensemble du secteur, hormis les zones de chantier.

