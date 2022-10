Lyon : la circulation des TER "fortement adaptée" en raison de la grève

L’appel à la grève lancé par la CGT et Sud-Rail ce mardi impact de manière importante la circulation des TER. En moyenne, un TER sur deux devrait circuler ce mardi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Appelée de ses voeux par de nombreux syndicats, la mobilisation générale devrait toucher plusieurs secteurs à Lyon, à l’instar de celui de l’éducation, des personnels du spectacle, des employés de l’énergie ou encore du secteur ferroviaire. Annoncée depuis jeudi par la CGT premier syndicat représentatif à la SNCF, et Sud-Rail, le troisième, cette mobilisation a pour but de demander des hausses de salaire et protester contre les réquisitions dans le secteur de l’énergie. Le 6 juillet, la direction de la SNCF avait octroyé une augmentation moyenne de 3,7% pour les petits salaires et 2,2% pour les cadres à l'issue d'une journée de grève qui avait perturbé les départs en vacances d'été.

Un TER sur deux

La mobilisation devrait avoir un fort impact sur la circulation des trains en Auvergne-Rhône-Alpes. Lundi en fin de journée, la SNCF estimait ainsi qu’un TER sur deux ne circulerait pas ce mardi en moyenne. Indisponible lundi soir en raison d’un afflux de visiteurs trop important, le site de la SNCF Auvergne-Rhône-Alpes fonctionne de nouveau ce mardi matin.

Celui-ci précise que le plan de transport est "fortement adapté en Auvergne - Rhône-Alpes" depuis lundi soir et jusqu’à ce mercredi dans la matinée. En tout, 45 lignes TER sont perturbées dans la région, dont 19 ont pour point de départ ou d’arrivée Lyon. Le détail des aménagements d’horaires et à retrouver ici.

Le trafic TGV sera pour sa part "quasi-normal", mais la SNCF prévoit tout de même qu'il soit "légèrement perturbé" sur les trains Ouigo.