Météo : une nouvelle journée à 25°c ce mardi à Lyon

Les températures seront une nouvelle fois très élevées pour un mois d’octobre ce mardi à Lyon. Jusqu’à 25°c sont attendus, soit plus de 7°c par rapport aux moyennes de saison.

Le record de température enregistré à Lyon pour un mois d’octobre n’a pas encore été battu, mais le thermomètre s’en rapproche ces derniers jours. Après les 25°c enregistrés lundi après-midi à Lyon, selon Météo France le thermomètre pourrait de nouveau atteindre les 25°c ce mardi. Pas encore le niveau du record datant du 5 octobre 1966 et pointé à 28,4°c, mais c’est tout de même 7°c de plus que les moyennes de saison. Météo France évoque ainsi "des températures remarquables pour la saison".

Alors que la journée devrait être baignée d’un soleil radieux, comptez entre 15 et 21°c ce matin, 22 et 25°c cet après-midi et enfin 23 et 16°c ce soir.